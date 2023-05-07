https://news.day.az/sport/1561550.html Льюис прогнозирует поражение своего соотечественника
Льюис прогнозирует поражение своего соотечественника
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) уверен, что бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) победит бывшего чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3), передает Day.Az со ссылкой на Спорт Экспресс.
"Кто победит: Джошуа или Уайлдер? Определенно, Уайлдер. В Уайлдере есть такая черта, что он хочет причинить тебе боль. Каждый раз, когда он выбрасывал правую руку, я видел это в его глазах. Он пытается нанести тебе максимальный урон. Он выбрасывает правую с особым расчетом", - сказал Льюис в интервью EsNews.
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