Льюис прогнозирует поражение своего соотечественника

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) уверен, что бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) победит бывшего чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3), передает Day.Az со ссылкой на Спорт Экспресс.

"Кто победит: Джошуа или Уайлдер? Определенно, Уайлдер. В Уайлдере есть такая черта, что он хочет причинить тебе боль. Каждый раз, когда он выбрасывал правую руку, я видел это в его глазах. Он пытается нанести тебе максимальный урон. Он выбрасывает правую с особым расчетом", - сказал Льюис в интервью EsNews.