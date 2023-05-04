AFFA начинает процесс лицензирования клубов Азербайджанской футбольной лиги на следующий сезон

Глава лицензионной группы АФФА Эльчин Мамедов рассказал Azerisport о ходе лицензирования клубов премьер-лиги и первого дивизиона Азербайджана по футболу на новый сезон, передает Day.Az.

"15 мая будет принято решение о выдачи лицензий клубам премьер-лиги для участия в еврокубках и АЗПЛ в следующем сезоне. Параллельно с этим мы готовим правила лицензирования клубов первого дивизиона, которые также должны будут соответствовать определенным стандартам этого турнира. Если даже тот или иной клуб не претендует на премьер-лигу, то, чтобы остаться в первом дивизионе, ему нужно будет пройти лицензирование. Также, если клуб премьер-лиги подает на лицензию УЕФА или АЗПЛ, но не соответствует этим стандартам, то как минимум придется получать лицензию первого дивизиона, чтобы оставаться в статусе профессионального клуба. Эти нововведения будут относиться к лицензии сезона 2024/25, а в предстоящим за новых участников первого дивизиона будет отвечать ПФЛ. В этом промежутке именно они оценят готовность клубов принять участие в этом турнире", - заявил Мамедов.

