https://news.day.az/sport/1561579.html Врач оценил шансы Шведа вернуться в баскетбол после нападения
Врач оценил шансы Шведа вернуться в баскетбол после нападения
Спортивный врач Андрей Литвиненко оценил шансы защитника московского ЦСКА Алексея Шведа вернуться в баскетбол после нападения. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит "Звезда".
Литвиненко заявил, что срок реабилитации 34-летнего спортсмена может занять от 6 до 12 месяцев. "Может, к сожалению, и не вернуться. Все будет зависеть от того, насколько сохранена координация движений и ментальные особенности", - посчитал он, добавив, что нужно надеяться на благоприятный исход.
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