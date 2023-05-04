Я не мог ожидать от него такого сумасшедшего результата

Теннисист Андрей Чесноков поделился впечатлениями от выхода Аслана Карацева в полуфинал турнира в Мадриде, передает "Чемпионат.com", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Карацев - большой молодец, на этом турнире он просто безупречен. До турнира я совсем не мог ожидать от него такого сумасшедшего результата", - сказал Чесноков.

В матче 1/4 финала Карацев обыграл китайца Чжан Чжичжэня.

Встреча, которая продолжалась 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Карацев впервые в карьере сыграет в матче 1/2 финала "Мастерса".

В полуфинале Карацев сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Стефанос Циципас (Греция). Решающий матч турнира пройдет 7 мая. Действующим победителем соревнований является Карлос Алькарас из Испании.