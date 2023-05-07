Наставник «ПСЖ» Галтье рассчитывает на Месси

Наставник французского "ПСЖ" Кристоф Галтье хочет, чтобы форвард Лионель Месси остался в команде после двухнедельного отстранения, передает передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что наставник будет выпускать аргентинца на, если тот будет в форме.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в "Барселону".