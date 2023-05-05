https://news.day.az/sport/1561631.html Наззван фаворит на пост тренера сборной Бразилии
Наззван фаворит на пост тренера сборной Бразилии
Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес рассказал, что наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти является фаворитом на пост тренера сборной Бразилии, передает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я не говорю, что у Анчелотти есть предложение от нас, но мы выясняем, хочет ли он перейти. Нет смысла скрывать: Анчелотти - наш фаворит", - сказал Родригес.
Сборная Бразилии осталась без главного тренера после вылета в четвертьфинале чемпионата мира - 2022 от сборной Хорватии в серии пенальти.
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