Болельщики устроили массовые гуляния в Неаполе после победы "Наполи"

У болельщиков итальянского футбольного клуба "Наполи" 4 мая начался грандиозный праздник - впервые за 33 года команда стала чемпионом страны. Теперь в Неаполе проходят массовые праздничные гуляния.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в четверг "Наполи" играл с "Удинезе". Матч закончился ничьей со счетом 1:1. Это позволило неаполитанцам завоевать золото за 5 туров до завершения турнира.

После завершения матча болельщики "Наполи", заполонившие стадион, начали жечь фаеры, громко петь песни и поздравлять любимых спортсменов с этой победой. Также в небе над городом гремят фейерверки.

Затем футбольные фанаты заполнили улицы города. Сейчас там продолжает звучать музыка, люди ходят по Неаполю с фаерами и флагами. Безопасность массовых гуляний обеспечивают полицейские.