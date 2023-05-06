Обладатель Золотого Мяча обвинил Месси

Ривалдо обвинил Лионеля Месси в неуважении к "ПСЖ", передает Day.Az со ссылкой на Sports.Ru.

"Месси отправился в Саудовскую Аравию без разрешения "ПСЖ" и в итоге получил от клуба двухнедельное отстранение. Все указывает на то, что он отправился в Саудовскую Аравию, чтобы разобраться со своим контрактом.

Тем не менее мне было немного грустно видеть, что Месси проявляет такое неуважение к своему нынешнему клубу, что очень необычно для него.

Он точно мог бы найти лучшую альтернативу - поговорить с клубом, дождаться приезда саудовцев в Париж, даже дождаться окончания сезона. Он мог прийти к взаимопониманию с "ПСЖ", чтобы не создавать проблем.

Месси всегда был образцом для подражания, и его критики ждали чего-то подобного, чтобы напасть на него. Месси мог бы избежать этого в момент, когда Лига 1 подходит к концу, а его клуб приближается к титулу чемпиона Франции", - написал бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии.