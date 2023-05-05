"Бавария" не может договориться с "Айнтрахтом" по трансферу Коло-Муани

"Бавария" и "Айнтрахт" расходятся в оценке Рандаля Коло-Муани примерно на 60 млн евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bild, мюнхенцы хотят предложить за форварда 60 млн евро и бонусы. Клуб из Франкфурта хочет получить за француза 120 млн евро.

Несмотря на расхождения в оценке игрока, ожидается, что стороны могут прийти к соглашению. Пока что "Бавария" не делала официального предложения по 24-летнему игроку, но уже провела с ним предварительные переговоры.

Проблема для "Баварии" заключается в том, что интерес "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" к лучшему игроку Бундеслиги по системе "гол+пас" может поднять его цену. Руководство мюнхенцев хотело бы заплатить за Коло-Муани гораздо меньше 100 млн евро.