Трансферная сага Месси получила развитие

Возвращение Лионеля Месси в "Барселону" под угрозой из-за финансовых проблем каталонского клуба. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, сообщило издание AS.

В руководстве Ла Лиги утверждают, что еще не обсуждали с "Барселоной" возвращение аргентинца из "Пари Сен-Жермен". Этот переход характеризуют как почти осуществимый. "Сине-гранатовым" нужно будет сократить фонд заработной платы примерно на €200 млн. Реализовать это будет сложно из-за переподписания на улучшенных условиях контрактов с Гави, Рональдом Араухо, Маркосом Алонсо, Серджи Роберто и Алексом Бальде.

В клубе хотели также учесть финансовые особенности, предложив Месси маленькую зарплату во время его первого года контракта. Однако, это воплотить не представляется возможным из-за того, что клубы одобрили правило о запрете увеличения зарплаты более на 25% в последующих сезонах.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 15 результативных передач в 28 матчах чемпионата Франции.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.