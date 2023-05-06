Динамо Загреб принял решение по Эмрели

Азербайджанский футболист Махир Эмрели, выступающий в настоящее время в турецком клубе "Коньяспор" на основе аренды, по окончании сезона вернется в хорватское "Динамо", с которым у него подписан контракт.

Как передает Day.Az со ссылкой на хорватские СМИ, главный тренер загребской команды Игорь Бишчан хочет видеть нападающего в своем распоряжении. Отмечается, что Махир не входит в число игроков, с которыми клуб хочет расстаться летом.

Контракт Эмрели с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года. Динамо отдало его в аренду "Коньяспору" до конца сезона.