Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По данным СМИ, аргентинец получил официальное предложение от клуба "Аль-Хиляль". Клуб якобы единственный, кто готов подписать форварда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ранее "Пари Сен-Жермен" отстранил Мессии от тренировок команды на две недели. Причина - несогласованная поездка игрока в Саудовскую Аравию. По данным ряда СМИ, клуб решил не продлевать контракт со звездным футболистом.