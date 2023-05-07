https://news.day.az/sport/1561968.html Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии - ВИДЕО
Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии - ВИДЕО
Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По данным СМИ, аргентинец получил официальное предложение от клуба "Аль-Хиляль". Клуб якобы единственный, кто готов подписать форварда.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ранее "Пари Сен-Жермен" отстранил Мессии от тренировок команды на две недели. Причина - несогласованная поездка игрока в Саудовскую Аравию. По данным ряда СМИ, клуб решил не продлевать контракт со звездным футболистом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре