Роналдиньо обратился к критикам Месси

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо раскритиковал болельщиков за плохое отношение к нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Никогда не пойму свист и оскорбления в адрес Месси. Если вы освистываете лучшего игрока мира, кому вы будете аплодировать?" - передает слова Роналдиньо Barça Buzz.

Ранее клуб принял решение отстранить игрока от основного состава на две недели из-за несогласованной поездки Месси в Саудовскую Аравию и пропуска тренировки команды.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов MLS или Саудовской Аравии. Еще одним вариантом продолжения карьеры чемпиона мира - 2022 является возвращение в "Барселону". Месси выступал за каталонцев с 2003 по 2021 год.