Отец Шведа рассказал о состоянии избитого баскетболиста

Виктор Швед, отец защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии сына после избиения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я был в больнице вместе с детьми. Он обрадовался. Он чувствует себя лучше, намного лучше", - заявил отец спортсмена, подчеркнув, что присылает сыну фотографии с матчей плей‑офф Единой лиги ВТБ.