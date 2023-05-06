https://news.day.az/sport/1562100.html Отец Шведа рассказал о состоянии избитого баскетболиста
Отец Шведа рассказал о состоянии избитого баскетболиста
Виктор Швед, отец защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии сына после избиения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я был в больнице вместе с детьми. Он обрадовался. Он чувствует себя лучше, намного лучше", - заявил отец спортсмена, подчеркнув, что присылает сыну фотографии с матчей плей‑офф Единой лиги ВТБ.
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