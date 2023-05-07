Нападающий «Реала» Бензема стал самым титулованным французским футболистом в истории

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема стал обладателем Кубка Испании и выиграл 33-й трофей в карьере. Об этом сообщает Chroniques Bleues, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За свою карьеру форвард завоевал 25 титулов в составе "Реала", семь - в составе "Лиона" и один с национальной командой Франции. Бензема является самым титулованным французским футболистом в истории.

Напомним, "Реал" в финале Кубка Испании обыграл "Осасуной" со счетом 2:1.