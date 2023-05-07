На матче «Реал» и «Осасуна» обрушилась трибуна

Вчера во время финального матча Кубка Испании между мадридским "Реалом" и "Осасуной" произошло обрушение трибун вблизи поля. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Marca.

Болельщики "Осасуны" упали с трибуны после обрушения заграждений. Многие фанаты "Осасуны" упали друг на друга. Это было вызвано бурной реакцией празднующих гол своего полузащитника Лукаса Торро в ворота "сливочных".

Матч был остановлен на несколько минут. В это время медицинский персонал помогал пострадавшим. Некоторых болельщиков эвакуировали на носилках в больницу.

Встреча завершилась победой "Реала" со счетом 2:1. На второй минуте счет в матче открыл нападающий мадридской команды Родриго. На 58-й минуте полузащитник "Осасуны" Лукас Торро сумел сравнять счет на табло. Родриго вновь вывел королевскую команду вперед на 70-й минуте.

Таким образом, "Реал" стал обладателем Кубка Испании. В полуфинале мадридская команды обыграла "Барселону", в четвертьфинале - "Атлетико", а в 1/8 финала - "Вильярреал".