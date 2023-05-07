В Maгдебурге состоялся международный турнир по боксу, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В немецком городе Магдебург по случаю 100-летия со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева состоялся международный турнир по боксу под названием "Гейдар Алиев: 100".

Как передает Day.Az, турнир, организованный Всемирным комитетом бокса имени Гейдара Алиева (WBCA) и Боксерской лигой диаспор (БЛД), начался с исполнения государственных гимнов Германии и Азербайджана.

Поприветствовав участников мероприятия, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов и глава местной исполнительной власти Франк Насе объявили турнир открытым.

Затем на ринг вышли боксеры, представляющие Германию, Турцию, Грузию, Болгарию, Монтенегро, Финляндию и Польшу.

Председатель комитета вручил кубок нашему соотечественнику Рашаду Керимову, в напряженной борьбе одержавшему победу над Николозом Беркаташвили.

Отметим, что основная цель Боксерской лиги диаспоры и Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиев, созданных при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, заключается в консолидации проживающих в мире азербайджанских спортсменов, в том, чтобы на спортивных соревнованиях был высоко поднят трехцветный флаг Азербайджанской Республики, чтобы мировые пояса, носящие имя Гейдара Алиева, вошли в число самых известных поясов планеты.