«Сабах» готов выложить круглую сумму за вингера

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" продолжает переговоры с украинским "Шахтером" (Донецк) по поводу трансфера Алексея Кащука, который на правах аренды выступает за столичную команду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, шансы сохранить вингера молодежной сборной Украины не столь велики. Донецкий клуб просит за Кащука минимум 1 500 000 евро (около 2,8 млн манатов), тогда как бакинцы готовы выложить не более 1 000 000 евро (около 1,9 млн манатов).