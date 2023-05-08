Министерство по Чрезвычайным Ситуациям стало победителем турнира по мини-футболу между госучреждениями

Завершился турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В соревнованиях, организованных Министерством молодежи и спорта и Федерации мини-футбола Азербайджана, соревновались более 50 команд государственных учреждений. В решающей игре турнира, стартовавшего в ноябре 2022 года, встретились команды Службы государственной безопасности (DTX) и Министерства по Чрезвычайным Ситуациям (FHN), передает Day.Az.

Основное время игры, прошедшей в условиях напряженной и интересной спортивной борьбы, завершилось нулевой ничьей. Команда FHN, более точно сыгравшая в серии пенальти, завоевала звание победителя турнира. Таким образом, чемпионство турнира, посвященного 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, завоевало Министерство по Чрезвычайным Ситуациям (FHN), второе место - DTX, а третье - команда SOCAR.

После завершения встречи состоялась церемония награждения.

Награды вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр по чрезвычайным ситуациям Камаладдин Гейдаров, глава Службы государственной безопасности Али Нагиев, почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Маммадов, президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда и другие.

Али Сафаров (DTX) был признан лучшим игроком, Саттар Гадиров - лучшим бомбардиром (33 гола, FHN), лучшим вратарем был назван Яхья Нагиев (FHN), а команда Министерства Иностранных Дел была награждена в номинации "fair-play".