Месси досрочно вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси досрочно вернулся к тренировкам с парижским клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ПСЖ" опубликовал свежую фотографию футболиста. "Месси снова на тренировке в понедельник утром", - говорится в подписи к фото.

Напомним, ранее французский клуб отстранил Месси от тренировок с командой на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец выступил с заявлением и принес извинения игрокам и сотрудникам клуба. Считалось, что Месси уйдет из команды, однако после извинений игрока ситуация с его контрактом может измениться.

Футболист перебрался в "ПСЖ" из "Барселоны" в августе 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии.

Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в "Барселону". Он поддерживает контакт с наставником команды Хави.