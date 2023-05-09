Абсолютные победы Азербайджана на ЕВРО

Сборная Азербайджана по бодибилдингу добилась феноменального результата на чемпионате Европы в Санта-Сусанне (Испания), выиграв пять золотых, четыре серебряные и три бронзовых награды. Юсиф Нуруллаев и Хидаят Магеррамли выиграли абсолютный титул, а в общем зачете команда заняла четвертое место.



Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в прошлом году на ЕВРО коллектив обновив собственный рекорд по количеству медалей на главном континентальном старте, завоевав две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Теперь же на порядок улучшили показатель, в очередной раз переписав истории. Наши культуристы произвели в Санта-Сусанне настоящий фурор, отличившись практически во всех ведущих дисциплинах. Они продемонстрировали форму мирового уровня.



ЕВРО стал звездным часом для абсолютного чемпиона страны Юсифа Нуруллаева, который довольно уверенно одержал победу в весе до 90 кг. По итогам финального позирования он на 16 очков опередил Дмитрия Параскевова из Кипра, ставшего серебряным призером. А в "абсолютке" он также выделялся своими пропорциями и формой, выиграв престижнейший титул.



В состязаниях бодибилдеров отличились также Мансур Шарифов (85 кг), занявший второе место, а также Мурад Исаев (80 кг) примеривший бронзовую награду. Отдельно стоит сказать о Вугаре Вердиеве, который в последние годы выступает в зачете "Мастерс". В прошлом году он удостоился на ЕВРО серебряной награды, а теперь стал чемпионом, выступая в категории +80 кг. Также в программе "Мастерс" сказал свое слово и Низами Мисиров (80 кг), поднявшийся на третью ступеньку пьедестала.



Исторического результата команда добилась и в других дисциплинах. На протяжении трех лет подряд в зачете Muscular Men's Physique на ЕВРО первенствуют наши спортсмены. В 2021-м победителем стал Расим Гасанов, в прошлом году титул завоевал Заур Хафизов, в теперь победу отпраздновал Хидаят Магеррамли. Он занял первое место в категории до 179 см, а затем оказался сильнейшим в "абсолютке".



В соревнованиях Men's Physique (пляжный бодибилдинг) отличился Тебриз Тарвердиев (179 кг), примеривший серебро. Это довольно молодое направление в современном бодибилдинге, оно было введено Международной федерацией в программу лишь 11 лет назад. Судьями оценивается ширина плеч участников, узкая талия, форма дельт, проработка грудных мышц и глубина пресса. А в зачете Сlassic Men's Physique бронзу завоевал Шахрияр Хызры (+180 см).



Отличились азербайджанские спортсмены и в соревнованиях по классическому бодибилдингу. Один из самых опытных атлетов Фархад Гулиев (168 кг) стал серебряным призером, равно как и Саид Джодаири (175 см).

Таким образом, сборная установила новую планку достижений, а в командном первенстве стала четвертой, набрав 105 очков и опередив Турцию, Сербию, Чехию, Францию, Польшу, Литву и многие другие страны. Сборная в очередной раз установила высокие стандарты на ЕВРО, подтвердив, что является одной из сильнейших.