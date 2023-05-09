https://news.day.az/sport/1562677.html Боец ММА Тони Фергюсон устроил ДТП в Голливуде - ВИДЕО
Боец ММА Тони Фергюсон устроил ДТП в Голливуде - ВИДЕО
Боец ММА Тони Фергюсон устроил ДТП в Голливуде.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, спортсмен на своем авто врезался в припаркованные машины. В результате пострадал по меньшей мере один человек. Бывший временный чемпион UFC в легком весе задержан полицией. Предварительно, Тони Фергюсон управлял авто в нетрезвом виде. Боец отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре