Боец ММА Тони Фергюсон устроил ДТП в Голливуде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, спортсмен на своем авто врезался в припаркованные машины. В результате пострадал по меньшей мере один человек. Бывший временный чемпион UFC в легком весе задержан полицией. Предварительно, Тони Фергюсон управлял авто в нетрезвом виде. Боец отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.