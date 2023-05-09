Месси получит рекордный гонорар

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Аргентины Лионель Месси получил рекордное предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает L'Équipe, передает Day.Az.

По информации источника, аргентинцу предлагают контракт на €600 млн за два сезона. Для Месси приоритетным вариантом является выступление в Европе. Нападающий может вернуться в "Барселону", но этот переход маловероятен из-за финансовых проблем каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что против переезда Месси в Саудовскую Аравию выступает его жена.

Напомним, ранее французский клуб отстранил Месси от тренировок с командой на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец выступил с заявлением и принес извинения игрокам и сотрудникам клуба. Считалось, что Месси уйдет из команды, однако после извинений игрока ситуация с его контрактом может измениться.