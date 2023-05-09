Отъезд Месси в Саудовскую Аравию является "решенным вопросом"

Переход аргентинского нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в одну из команд Саудовской Аравии является "решенным вопросом". Об этом во вторник сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на анонимный источник в королевстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вопрос решен. Он будет играть в Саудовской Аравии", - приводит его слова агентство. Источник также отметил, что стоимость контракта с семикратным обладателем "Золотого мяча" на грядущий сезон является "колоссальной", однако точную сумму не назвал.

"Пари Сен-Жермен" в ответ на запрос агентства ограничился комментарием, что текущий контракт клуба с Месси действует до 30 июня 2023 года.