Американский боец захотел подраться с Махачевым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон захотел провести поединок с российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым. Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью Джеймсу Линчу, которое опубликовано на YouTube.

"Я хочу подраться с Махачевым, мне нравится этот бой. Он не сможет меня забороть, не сможет перебить в стойке и у него точно не получится провести мне болевой. Так что это для меня очень легкий бой", - заявил Ковингтон. Он отметил, что это был бы громкий поединок, потому что это бой чемпиона против чемпиона.