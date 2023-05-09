Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова главы UFC о поединке его брата

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта о том, что все боятся выходить на поединок против двоюродного брата звезды смешанных единоборств (ММА) Умара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дана Уайт говорит, что никто не хочет рисковать и драться с Умаром Нурмагомедовым. Когда-то мы столкнулись с такой же ситуацией вместе с Исламом Махачевым. Вы знаете, что было дальше", - написал Хабиб в социальной сети.

Махачев в октябре 2022 года одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в легком весе.

Умар Нурмагомедов ранее на своей странице в соцсетях обратился к руководству UFC с просьбой организовать ему бой с грузином Мерабом Двалишвили.

"Предложите мне главный бой. Я согласен выйти против Мераба. Сейчас у него травма, и я желаю ему скорейшего выздоровления, но жду возможности разделить с ним клетку в июне или июле", - написал Нурмагомедов.