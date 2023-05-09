Начался обратный отсчет до старта чемпионата мира по тхэквондо в Баку

До старта чемпионата мира по тхэквондо, который пройдет в Баку с 29 мая по 4 июня, осталось 20 дней.

Как сообщает Day.Az, соревнования, которые будут организованы в 26-й раз, приурочены к 50-летию Всемирной федерации тхэквондо и 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. По этому поводу в рамках чемпионата пройдет ряд мероприятий и юбилейный концерт.

В 7-дневном чемпионате Азербайджан представят Сайяд Дадашов (-54 кг), Гашим Магомедов (-58 кг), Ханоглан Керимов (-63 кг), Джавад Агаев (-68 кг), Эльтай Гафаров (-74 кг). кг), Алиаскар Алиев (-80 кг), Талех Сулейманов (-87 кг), Хамидрза Бадриалиабади (+87 кг), Миная Акбарова (-46 кг), Патимат Абакорава (- 49 кг), Самаррух Османова (-53 кг), Фатима Меджидова (-62 кг) и Фарида Азизова (-67 кг). Соревнования пройдут в Baku Crystal Hall.

Напомним, что право на проведение чемпионата мира было предоставлено Баку год назад.