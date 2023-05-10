У Бускетса два варианта продолжения карьеры

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс выбирает между несколькими вариантами продолжения карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, 34-летний испанец, решивший покинуть "Барселону", не рассматривает предложения европейских команд. Наиболее вероятными вариантами продолжения его карьеры являются клубы из Саудовской Аравии и выступающий в МЛС "Интер Майами". При этом предложения саудовских клубов являются наиболее выгодными с финансовой точки зрения, но самого футболиста может привлечь жизнь в США.

Ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время Серхио Бускетс официально объявит об уходе из каталонского клуба в конце текущего сезона, когда истечёт его контракт. Бускетс является воспитанником "Барселоны" и выступает за клуб с 2008 года.