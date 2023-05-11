Анчелотти повторил достижение Фергюсона
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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сравнялся с экс-наставником "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

Предстоящий первый матч 1/2 финала ЛЧ между мадридским клубом и "Манчестер Сити" станет для итальянского специалиста 190-м в турнире.

Замыкает тройку по количеству матчей в ЛЧ бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер - 184.

В топ-5 входят Хосеп Гвардиола (159) и Жозе Моуринью (145).