Барселона приняла решение о сотрудничестве с Бускетсом

"Барселона" на своём официальном сайте объявила об уходе опорного полузащитника Серхио Бускетса, который находился в структуре каталонского клуба на протяжении 18 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, испанец покинет стан сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Бускетс вслед за Лионелем Месси перейдёт в клуб из Саудовской Аравии - "Аль-Хиляль". Также у Серхио есть варианты в американской лиге МЛС.

Бускетс является воспитанником "Барселоны". Он выступает за основную команду сине-гранатовых с 2008 года, трижды выиграв Лигу чемпионов. Серхио может уйти из клуба на хорошей ноте: "Барселона" близка к победе в Ла Лиге и может завоевать титул уже в ближайшие выходные.