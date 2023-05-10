В «ПСЖ» нашли замену Месси

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кристал Пэлас" Мишель Олисе может стать игроком французского "ПСЖ", передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что парижане давно следят за игроком. Переговоры по трансферу могут начаться уже летом.

Покупка Олисе связана с возможным уходом Лионеля Месси. Аргентинец может перебраться в саудовский "Аль-Хиляль".

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ" после многолетнего выступления в чемпионате Испании за "Барселону". Контракт нападающего с клубом Лиги 1 рассчитан до июня 2023 года.

По информации L'Équipe, "Аль-Хиляль" предложил Месси соглашение на €600 млн за два сезона. СМИ сообщали, что аргентинец рассматривает варианты с возвращением в "Барселону", а также с переездом в США и выступлением за команду MLS "Интер Майами".