Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал ЧМ

Два боксера сборной Азербайджана вышли в полуфинал чемпионата мира в столице Узбекистана Ташкенте.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, члены сборной Альфонсо Домингес (86 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) завершили бой 1/4 финала победой.

Оба наших боксера обеспечили себе как минимум бронзовую медаль.

Отметим, что поединки 1/2 финала состоятся 12 мая.