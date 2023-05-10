https://news.day.az/sport/1563231.html Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал ЧМ
Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал ЧМ
Два боксера сборной Азербайджана вышли в полуфинал чемпионата мира в столице Узбекистана Ташкенте.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, члены сборной Альфонсо Домингес (86 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) завершили бой 1/4 финала победой.
Оба наших боксера обеспечили себе как минимум бронзовую медаль.
Отметим, что поединки 1/2 финала состоятся 12 мая.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре