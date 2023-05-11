«Реал» намерен воспользоваться ситуацией в «ПСЖ» для покупки Мбаппе
"Реал" намерен попытаться подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе летом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Telegraph.
"Сливочные" летом намерены усилить состав Килианом Мбаппе и Джудом Беллингемом из дортмундской "Боруссии". В случае перехода обоих игроков летнее трансферное окно может стать рекордным по тратам для "Реала".
Клуб из Мадрида попытается воспользоваться неопределенной ситуацией в "ПСЖ", которая вызвана возможным уходом Лионеля Месси и Неймара. Также в клубе намерены воспользоваться недавним конфликтом Мбаппе с руководством "парижан" из-за видео для болельщиков. Испанцы намерены сделать француза ключевым игроком и строить вокруг него команду.
В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся.
В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 30 матчах, забив 24 мячей и четыре раз отметившись результативными передачами.
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