https://news.day.az/sport/1563271.html Дадашов вернулся в бывший клуб
Дадашов вернулся в бывший клуб
Азербайджанский форвард Руфат Дадашов покидает ряды немецкого футбольного клуба "Шальке", где выступает за дубль.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, Дадашов подписал контракт с "Динамо" (Берлин), которое выступает в Северо-восточной региональной лиге Германии. После 31-го тура "Динамо" идет шестым. По завершении нынешнего сезона Дадашов официально станет игроком берлинского клуба.
Напомним, что Руфат уже играл за берлинское "Динамо" в сезоне 2017/18, где наколотил 25 голов за столько же матчей. (Berliner Kurier)
Отметим, что за свою карьеру Руфат сыграл за 9 немецких клубов.
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