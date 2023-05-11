Дадашов вернулся в бывший клуб

Азербайджанский форвард Руфат Дадашов покидает ряды немецкого футбольного клуба "Шальке", где выступает за дубль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, Дадашов подписал контракт с "Динамо" (Берлин), которое выступает в Северо-восточной региональной лиге Германии. После 31-го тура "Динамо" идет шестым. По завершении нынешнего сезона Дадашов официально станет игроком берлинского клуба.

Напомним, что Руфат уже играл за берлинское "Динамо" в сезоне 2017/18, где наколотил 25 голов за столько же матчей. (Berliner Kurier)

Отметим, что за свою карьеру Руфат сыграл за 9 немецких клубов.