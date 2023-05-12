Филиппинский боксер Эгано умер от полученных в бою травм

Боксер из Филиппин Кеннет Эгано умер после поединка со своим соотечественником Джейсоном Факуларином, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что спортсмен был госпитализирован после боя. Интересно, что Эгано одержал победу над Факулариной. Во время объявления результатов он упал, потеряв сознание.

Пресс-служба Филиппинского совета по играм и развлечениям в социальных сетях отметила, что боксера не смогли спасти. В организации принесли соболезнования родным и близким Эгано.

Эгано провел восемь поединков. На его счету семь побед и одно поражение. На момент трагедии ему было 22 года.