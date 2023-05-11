Спортсмен скончался перед финишем на марафоне в Казахстане

Во время марафона Adrenaline Tengri Ultra, который прошел 9 мая в долине реки Или в Алматинской области, 41-летний участник Руслан Жолдыбаев умер, не добежав до финиша несколько метров, сообщает Arbat.media.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца. Люди, знавшие Жолдыбаева лично, сказали, что он не был новичком в беге, а в марафоне он принимал участие уже в четвертый раз.

Ранее появлялась информация о том, что скорая ехала в течение 10 минут и в итоге врачи не успели спасти спортсмена. Однако акимат (администрация регионов Казахстана. - Прим. РЕН ТВ) Алматинской области опроверг это.

"Дежурившая на месте бригада скорой помощи незамедлительно приступила к интенсивной терапии. Информация, распространяемая в Сети о том, что скорая помощь приехала спустя 10 минут, не соответствует действительности", - сообщили представители муниципалитета.