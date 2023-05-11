Капитан сборной Франции может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Голкипер лондонского "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис может перейти в клуб из Саудовской Аравии, передает talkSPORT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Льорис получил выгодное предложение с зарплатой в €115 млн в год.

Льорис выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года. Его соглашение с командой заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне Льорис провел 31 матч, пропустив 45 мячей.

В чемпионате Саудовской Аравии уже играет португалец Криштиану Роналду. Также ходят слухи о том, что в страну может переехать Лионель Месси.

В текущем сезоне чемпионата Англии "Тоттенхэм" занимает шестое место, набрав 57 очков. В следующем туре "шпоры" сыграют с "Астон Виллой". Встреча пройдет 13 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17.00.