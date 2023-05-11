Беллингхем близок к трансферу мечты

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем согласовал все детали своего контракта с мадридским "Реалом". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём "твиттере", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, английский футболист принял все условия мадридского клуба ещё 10 дней назад и находится в предвкушении перехода в "Реал". Ожидается, что представители испанского клуба в мае встретятся с руководством "Боруссии", чтобы утвердить окончательную сумму компенсации и финальные условия трансфера.

19-летний Беллингем отметился 13 забитыми мячами и девятью результативными передачами в 41 сыгранном матче за "Боруссию" в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 120 млн.