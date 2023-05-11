Определился победитель футбольного турнира с участием ветеранов Карабахской войны, посвященного 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В Хачмазе прошел финал футбольного турнира с участием ветеранов Карабахской войны, посвященного "Году Гейдара Алиева" и 100-летию великого лидера, сообщил Trend первый вице-президент Федерации фехтования в инвалидных колясках, президент клуба "Difai", ветеран Карабахской войны Асаф Меликов, передает Day.Az.

Турнир проходил в рамках проекта, организованного Обществом гуманитарной помощи "Mədinə", Федерацией фехтования в инвалидных колясках, с участием представителей спортклубов "Fencing" и футбольного клуба "Difai", при поддержке Агентства государственной поддержки НПО.

Соревнование прошло в различных городах страны с участием команд "Difai", представляющих Товуз, Губу, Хачмаз, Исмаиллы, Гах, Загаталу, Ханкенди и Ходжалы. В команды были привлечены ветераны Карабахской войны.

В финале со счетом 3:0 представители Губы обыграли команду из Гаха.

"Объединение молодежи и пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание и привлечению к спорту ветеранов Карабахской войны было одной из главных задач. В том числе, для последующего участия команд в Региональной лиге. Учитывая, что соревнования проводились среди любителей, состав многих команд менялся, привлекалась талантливая молодежь. А проведение игр на стадионах в регионах страны повышало интерес к турниру. Хотелось бы подчеркнуть, что еще 1 ноября 2021 года перед Дворцовым комплексом Панахали хана в Агдаме - Имарете прошел финал "Кубка Победы" (Zəfər Kuboku), организованный Федерацией фехтования в инвалидных колясках Азербайджана и Главным управлением молодежи и спорта Баку в честь первой годовщины Дня Победы - 8 ноября. Впервые на освобожденной после почти 30-летней оккупации территории прошло спортивное соревнование с участием героев 44-дневной Отечественной войны. Это очень знаменательное событие. Ныне мы также впервые провели турнир в регионах страны с участием ветеранов Карабахской войны. В будущем будет проведен еще ряд соревнований", - сказал Trend Life Асаф Меликов.

Первая команда Difai была создана в Баку на базе одноименного клуба, учрежденного 5 марта 2018 года. В сентябре 2022 года футбольная команда Difai, в которую вошли герои Карабахской войны, прошла регистрацию в АФФА и ныне принимает участие в Региональной лиге.