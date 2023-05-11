«Барселону» оштрафовали на €15,7 млн

Налоговое агентство Испании оштрафовало футбольную "Барселону" на €15,7 млн за финансовые нарушения, допущенные каталонским клубом, сообщает газета Marca со ссылкой на издание El Confidencial, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дело в отношении "Барселоны" было открыто еще в 2019 году. Клубу вменяются налоговые нарушения при передаче футболистам команды автомобилей Audi, неучтенные оплаты перелетов чартерными рейсами и несоответствующий учет компенсаций, полученных после ухода из команды Арда Турана и Алекса Сонга.

Напомним, что в отношении "Барселоны" в настоящее время также ведется расследование из-за выплат каталонского клуба бывшему вице-президенту технического комитета судей Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Прокуратура Сьюдад-Кондаля провела расследование и выяснила, что каталонцы выплатили в общей сумме около €1,4 млн компании, принадлежавшей Негрейре. В 2016 году сумма перевода составила €532 тыс., в 2017-м - €541 тыс., а в 2018-м - €318 тыс.