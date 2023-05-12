https://news.day.az/sport/1563569.html Хабиб не стал бы Хабибом без Макгрегора - Экс-чемпион UFC Кормье
Хабиб не стал бы Хабибом без Макгрегора - Экс-чемпион UFC Кормье
Легендарный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов не стал бы собой без ирландца Конора Макгрегора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Спортсмены встретились в октагоне осенью 2018 года, тогда победа досталась Нурмагомедову. После было много разговоров о реванше, Макгрегор делал много громких заявлений, однако второй бой не состоялся.
"Такая же ситуация была у Хабиба Нурмагомедова: Хабиб не стал тем Хабибом, которого мы знаем, с 30 миллионами подписчиков в соцсетях, пока не побил Конора Макгрегора", - заявил Кормье на своем YouTube-канале.
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