https://news.day.az/sport/1563615.html Во время футбольного матча фанаты закидали поле файерами в Алжире - ВИДЕО
Во время футбольного матча фанаты закидали поле файерами в Алжире - ВИДЕО
В Алжире футбольные фанаты устроили огненное шоу во время матча.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, болельщики одновременно зажгли сотни файеров, которыми закидали поле. Футболисты такую поддержку не оценили - встреча закончилась вничью, 0:0.
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