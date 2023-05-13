Во время футбольного матча фанаты закидали поле файерами в Алжире
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В Алжире футбольные фанаты устроили огненное шоу во время матча.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, болельщики одновременно зажгли сотни файеров, которыми закидали поле. Футболисты такую поддержку не оценили - встреча закончилась вничью, 0:0.