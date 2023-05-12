Боссы Ла Лиги считают реальным возвращение Месси

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал уход полузащитника Серхио Бускетса первым шагом к возвращению в "Барселону" выступающего за ПСЖ аргентинца Лионеля Месси. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"Но будущее "Барселоны" не зависит от ухода одного игрока, оно зависит от множества факторов. Это начало пути, но до конца нужно пройти еще несколько шагов", - добавил глава чемпионата Испании.