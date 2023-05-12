https://news.day.az/sport/1563713.html Боссы Ла Лиги считают реальным возвращение Месси
Боссы Ла Лиги считают реальным возвращение Месси
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал уход полузащитника Серхио Бускетса первым шагом к возвращению в "Барселону" выступающего за ПСЖ аргентинца Лионеля Месси. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.
"Но будущее "Барселоны" не зависит от ухода одного игрока, оно зависит от множества факторов. Это начало пути, но до конца нужно пройти еще несколько шагов", - добавил глава чемпионата Испании.
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