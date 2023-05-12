УЕФА выступил с заявлением касательно переноса финала ЛЧ

Финал Лиги чемпионов в 2023 году пройдет 10 июня в Стамбуле, несмотря на информацию о возможном переносе матча. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Day.Az.

"Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу", - говорится в сообщении.

В полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пробились английский "Манчестер Сити", испанский "Реал", а также итальянские "Милан" и "Интер". Первая встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити", которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. "Интер" в гостевом матче победил "Милан" со счетом 2:0. Итальянские клубы проведут ответную игру 16 мая, английский и испанский коллективы - 17 мая.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал", в финальной встрече предыдущего розыгрыша турнира команда оказалась сильнее английского "Ливерпуля" (1:0).