Adidas заявил, что все же будет продавать продукцию Yeezy

Компания Adidas решила распродать товары Yeezy на сумму $1,3 млрд, которые лежат у нее на складах с тех пор, как она разорвала контракт с основателем бренда Канье Уэстом в октябре 2022 года. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главный исполнительный директор Adidas Бьорн Гульден сообщил инвесторам на ежегодном собрании, что компания начнет продавать продукцию Yeezy, а вырученные средства направит на благотворительность. Деньги пойдут организациям, представляющим людей, которые "пострадали" от комментариев и поведения Канье Уэста.

Adidas разорвал отношения с Уэстом после того, как он неоднократно делал антисемитские заявления.

В четвертом квартале выручка немецкой компании по производству спортивной одежды упала на 1% до €5,2 млрд из-за прекращения продаж продукции бренда Yeezy. Гульден отметил, что рост продаж Adidas в первом квартале составил бы 9%, если бы не проблема с Yeezy.