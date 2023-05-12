До ЧЕ по художественной гимнастике в Баку остались считанные дни: азербайджанские грации рассказали о подготовке к соревнованиям

Остались считанные дни до 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, который пройдет 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

В целом в континентальном чемпионате, который пройдет под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда) с участием звезд художественной гимнастики из 38 стран, выступят 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки).

В индивидуальной программе гимнастки будут соревноваться в отдельных видах упражнений (мяч, обруч, булавы и лента), в командном зачете и многоборье.

Команды групповых упражнений среди сеньорок представят программы с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами, команды среди юниорок будут соревноваться в программах с пятью скакалками и пятью мячами.

На соревнованиях нашу страну в индивидуальной программе представят сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли - Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова, Захра Джафарова.

Перед чемпионатом Европы по художественной гимнастике азербайджанские грации, выступающие среди сеньорок, рассказали о подготовке к соревнованиям.

По словам Гюллю Агаларзаде, тренер поставил для команды интересные и сложные программы.

"С октября прошлого года мы работаем над новой композицией. Отмечу, что до чемпионата Европы мы участвовали в нескольких Кубках мира, и добились хороших результатов. Команда готова к чемпионату Европы. До соревнования, на котором будут выступать гимнастки из 38 стран мира, остались считанные дни. Верю, что мы высоко поднимем флаг Азербайджана", - сказала Агаларзаде.

Ляман Алимурадова подчеркивает, что выступать в родных стенах, безусловно, намного ответственнее.

"За нашими выступлениями наблюдают и нас поддерживают больше людей - все сотрудники Федерации, наши родители, юные гимнастки и поклонники этого вида спорта. Поэтому мы постараемся достойно представить свою страну", - добавила Алимурадова.

Говоря об упражнениях, с которыми команда выступит на чемпионате Европы, Зейнаб Гумметова отметила, что это две очень разные программы.

"Упражнение с пятью обручами поставлено под музыку с национальными мотивами. Чемпионат Европы пройдет в Баку, в наших родных стенах, поэтому мы постараемся создать в Арене атмосферу с национальной музыкой, чтобы зрители ее ощутили и не смогли усидеть на своих местах. Композиция с тремя лентами и двумя мячами - интересная и загадочная. Программы очень разные, и мы ждем поддержки от зрителей", - подчеркнула Гумметова.

В съемках для афиши и ознакомительного видеоролика 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике участвовали члены групповой команды. По словам Дарьи Сорокиной, отрадно видеть себя на афише в родном Баку.

"Это очень интересная идея от организаторов. Мы представлены как звезды спорта. Для нас это дополнительная ответственность", - отметила Сорокина.

Елизавета Лузан подчеркнула, что на соревнованиях в Баку выступят звезды художественной гимнастики.

"В чемпионате Европы примут участие известные спортсменки, звезды гимнастики, призеры мира. Это для меня большая гордость и большая ответственность", - добавила Лузан.

Рассказывая о своих программах, Зохра Агамирова подчеркнула, что все четыре упражнения ей нравятся.

"Каждая из моих программ уникальна и интересна. Для меня очень важно хорошо выступить во всех четырех программах. Постараюсь продемонстрировать хороший результат и пройти в финал", - сказала Агамирова.

Илона Зейналова подчеркнула, что предстоящие соревнования для нее станут первым чемпионатом Европы, где она выступает в качестве сеньорки.

"Присутствует небольшое волнение. Но, несмотря на это, я серьёзно готовлюсь. Надеюсь, что хорошо исполню свою программу и достойно представлю нашу страну", - добавила Зейналова.