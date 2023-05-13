Трансфер Месси стал вопросом государственной важности

Власти Саудовской Аравии участвуют в возможном переходе нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в "Аль-Хиляль".

Как сообщает Mundo Deportivo, возможный трансфер аргентинца находится на контроле у Саудовской Аравии на государственном уровне, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

В "Аль-Хиляле" подтверждают, что никакого соглашения с аргентинцем у клуба нет, отсутствуют в том числе и устные договорённости. При этом клуб пытается найти общий язык с окружением Лионеля Месси. Нападающий "ПСЖ" является приоритетной трансферной целью "Аль-Хиляля".

Клуб постарается сделать всё возможное, чтобы договориться с футболистом, у которого в конце этого сезона истекает соглашение с парижанами. При этом на Лионеля претендует и "Барселона".