"Галатасарай" намерен усилиться двумя звездами "ПСЖ"

Турецкий "Галатасарай" может приобрести двух футболистов французской Лиги 1, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, "Галатасарай" доволен игрой нападающего Мауро Икарди, арендованного у французского "ПСЖ", и хотел бы сохранить его в команде на следующий сезон. Также турецкий клуб может рассмотреть возможность приобретения полузащитника парижан Ренату Саншеша, который не получает достаточного игрового времени в составе гранда чемпионата Франции. Есть вероятность, что португалец перейдёт в "Галатасарай" на правах аренды.

Также "Галатасарай" рассмотрит вариант подписания нападающего "Лиона" Муссы Дембеле, у которого в июне 2023 года истекает контракт с французским клубом. Турецкий клуб уже провёл переговоры с форвардом, которые прошли в положительном ключе.