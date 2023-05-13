Президент «Аль-Хиляля» о Месси

Президент саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль" ответил на вопрос о возможном подписании нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси. Его слова передает RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не задавайте мне вопросы о Месси. Я вам ничего не скажу. Если пресс-служба опубликует какое-то заявление, то вы его увидите. Для меня команда важнее игрока. Любая звезда, которая приходит в наш клуб, должна знать, что "Аль-Хиляль" - великий клуб", - сказал Фахд Бин Нафель.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 15 результативных передач в 28 матчах чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

В августе 2021 года аргентинец перебрался из "Барселоны" в "ПСЖ". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в "Барселону".