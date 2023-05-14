Стал известен новый главный тренер «Челси»

Маурисио Почеттино станет новым главным тренером английского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно источнику, 51-летний аргентинский специалист подпишет соглашение с клубом в ближайшее время. Однако официально он присоединится к лондонцам в июне после окончания сезона.

6 апреля исполняющим обязанности главного тренера "Челси" стал Фрэнк Лэмпард. 2 апреля клуб объявил о расторжении контракта с Грэмом Поттером. После исполняющим обязанности главного тренера был Бруно Сальтор.

"Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). На счету команды 43 очка.